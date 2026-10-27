Secretário de Educação do PR vai assumir o mesmo cargo no RS

O atual secretário da Educação do Paraná, Roni Miranda Vieira, vai assumir o comando da área no Rio Grande do Sul. Anunciado nesta terça-feira (27), ele aceitou o convite do governador eleito gaúcho, Luciano Zucco (PL), para integrar a próxima gestão.

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Miranda está à frente da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) desde 2023. Professor da rede estadual desde 2005, passou pela direção de escola e por diferentes funções administrativas e pedagógicas antes de chegar ao comando da pasta.

Sua trajetória inclui os cargos de subchefe e chefe de Núcleo Regional de Educação, chefe do Departamento de Acompanhamento Pedagógico e diretor de Educação da secretaria.

Entre as iniciativas desenvolvidas durante sua gestão estão a ampliação da jornada integral, das escolas cívico-militares e a expansão dos cursos profissionalizantes. Outro programa destacado no balanço é o Ganhando o Mundo, que promove intercâmbios para estudantes e profissionais da educação.