O secretário municipal de Cultura de Londrina (PR), Marcão Kareca, passou por um procedimento cirúrgico de mais de duas horas após sofrer cortes profundos na cabeça durante o vendaval que atingiu a cidade do norte paranaense na última sexta-feira (20). O acidente ocorreu no Museu Histórico de Londrina, quando o gestor tropeçou e bateu o rosto em um degrau ao tentar abrigar visitantes da tempestade.

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Em um vídeo gravado no hospital no sábado (21), o secretário detalhou que a situação saiu do controle de forma muito rápida. Ele relatou que estava em cima de um palco e, diante da força do vento e da queda de objetos pelo caminho, tentou conduzir uma mulher e a filha dela para o interior do museu. Durante a movimentação, eles tropeçaram juntos, resultando no impacto do rosto do secretário contra o degrau. "O que deu tempo, naquele momento, foi de correr do palco e tentar, no caminho, salvar algumas pessoas. Salvar no sentido de correr para dentro do museu. É muito rápido. Fica aqui o alerta: quando começar a ventar, se proteja. Nós estávamos em cima do palco e não deu tempo de nada", comentou

Logo após a queda, Marcão foi auxiliado por uma mulher que estava no local e ajudou a conter o sangramento até a chegada do socorro. De acordo com a Prefeitura de Londrina, ele foi encaminhado de ambulância para a emergência da Santa Casa, onde a equipe médica realizou a sutura dos ferimentos.

No comunicado, o secretário fez questão de agradecer à mulher que prestou os primeiros socorros, à equipe do hospital e pelas mensagens de apoio recebidas. Ele também aproveitou para alertar a população sobre a importância de buscar abrigo imediato e se proteger logo aos primeiros sinais de ventos fortes. Marcão Kareca afirmou que está bem, segue em observação clínica e espera retornar às suas atividades em breve. Devido à tempestade e aos incidentes, o Artium Festival, que aconteceria no Museu Histórico ao longo do fim de semana, foi cancelado.