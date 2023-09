Secretário Beto Preto visita Hospital Regional de Toledo

O Governo do Paraná investiu cerca de R$ 13 milhões na unidade

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, visitou, neste domingo, as instalações do Hospital Regional de Toledo

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, visitou, neste domingo, as instalações do Hospital Regional de Toledo. Ao todo, o Governo do Paraná investiu cerca de R$ 13 milhões na unidade, que ofertará atendimento de média e alta complexidade, além de serviços ambulatoriais.

"Estou muito feliz com o que encontramos hoje no hospital, que deve iniciar os atendimentos já nos próximos dias. Este é um resultado de esforço mútuo entre o prefeito Beto Lunitti e nosso governador Ratinho Junior", avaliou Beto Preto. "A unidade já conta com equipamentos modernos e esperamos que tenha um grande impacto em toda a região", completou.

O prefeito de Toledo, Beto Lunitti, agradeceu o compromisso do Governo do Estado e classificou a obra como histórica.

“Esta unidade servirá de apoio para todo o Oeste do Estado e não tenho dúvidas de que a sua abertura será um ponto a se comemorar em nossa história. Nada disso seria possível sem o caráter municipalista deste governo", destacou.

