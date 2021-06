Secretário Beto Preto fala sobre variante em Apucarana; veja

Continua após publicidade

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, falou sobre a confirmação do segundo caso da variante delta, chamada de indiana, no Paraná. Apucarana registrou mais um caso da cepa B.1.617

"É considerado um caso importado, existe uma preocupação pois estamos convivendo com várias cepas, variantes do coronavírus no Paraná, no Brasil. Não existem motivos de alarde, pânico, mas precisamos continuar com as medidas, máscaras, distanciamento, uso do álcool gel, sem aglomerações, precisamos pensar que estamos no inverno, ambientes fechados, isso pode facilitar a transmissão do vírus", disse.



Conforme a Sesa, o primeiro caso da variante indiana no Paraná é importado, depois aconteceu a transmissão em Apucarana. "Com a identificação do caso importado que desencadeou a covid-19 em uma família de Apucarana, foram coletadas amostras e foram encaminhadas para sequenciamento gnômico. Essa pessoa que teve contato com o caso importado, teve contato com a mãe de 71 anos que testou positivo para a variante, contato com o irmão, que morreu e ainda teve contato com o irmão que morava em Rolândia. Foram cinco casos de Covid da mesma família em Apucarana e mais 12 em Rolândia, as amostras foram encaminhadas para sequenciamento genômico".

Veja:

A identificação do caso, novamente em Apucarana, na 16ª Regional de Saúde, foi realizada por sequenciamento genômico do vírus SARS-CoV-2, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Conforme a Sesa, trata-se de uma mulher de 42 anos, gestante, residente do Japão, que chegou ao Brasil no dia 05 de abril. Ela realizou a coleta de exame RT-PCR para diagnóstico da Covid-19 antes de embarcar, tendo resultado negativo para a doença. Dois dias após sua chegada, em 07 de abril, a gestante iniciou sintomas respiratórios, fez um novo exame, sendo positivo.

A paciente precisou ser internada no dia 15 de abril e, devido ao agravamento dos sintomas, em 18 de abril passou por uma cesariana de emergência e foi a óbito no mesmo dia.

O recém-nascido, prematuro de 28 semanas, ficou internado até o dia 18 de junho e teve o resultado do exame negativo para a infecção da Covid-19. Atualmente, o bebê está saudável e segue em acompanhamento pelo município. Os demais integrantes da família desta gestante seguem saudáveis, informou a Sesa.



CONTATO – Esta gestante era amiga próxima da filha da primeira pessoa confirmada com a variante indiana no Paraná. Esta filha confirmou que foi visitá-la no dia 07 de abril. Ela teve Covid-19 confirmado, mas fez teste de antígeno (farmácia), não sendo possível realizar análise genética desta pessoa, mas sim de alguns de seus familiares. A Sesa aguarda o resultado de outras duas pessoas desta família. Elas permanecem sob vigilância do município.