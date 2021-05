Secretário Beto Preto fala sobre novo decreto; assista

Continua após publicidade

O secretário estadual da Saúde do Paraná Beto Preto, gravou um vídeo falando a respeito das novas medidas adotadas pelo governo do estado em relação ao novo decreto editado nesta terça-feira (25). Foram aumentadas as restrições de circulação das pessoas e venda e consumo de bebidas alcóolicas. Segundo ele, as novas resoluções pretendem desafogar as ocupações hospitalares em todo o Paraná.

"Queremos diminuir ainda mais acidentes de trânsito, acidentes com armas brancas e armas de fogo, porque muitas vezes, estes acidentes causam lotação de leitos de UTI não covid, que nós, agora, com o significativo número de casos de coronavírus registrados, possivelmente precisaremos desses leitos", disse.

Beto Preto explicou ainda sobre a Resolução 500/2021, publicada nesta terça-feira, que suspende a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos hospitalares, no âmbito público e privado, em toda a rede hospitalar do Paraná. A medida terá valide de 30 dias a partir desta quarta-feira (26). Assista:

