Secretaria do Desenvolvimento Social e Família alerta sobre golpe

A Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) do Paraná alerta a população sobre a utilização do nome da pasta na aplicação de um golpe financeiro. Criminosos estão ligando para instituições do terceiro setor que participaram do edital de chamamento público 001/2023 informando que estão classificadas, mas que precisam regularizar uma situação financeira para a continuidade do processo. Na sequência, é informado um telefone de contato, com DDD fora do Paraná, para uma transação em um boleto falso.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Campanha “Adote um Idoso” arrecada presentes para asilo de Kaloré

A Secretaria reforça que não pede nenhum valor financeiro para a continuidade do processo, que todas os pedidos de retificação são realizados por meio dele e que a tentativa de fraude deve ser denunciada aos órgãos competentes. A pasta também já fez um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

continua após publicidade

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) vai destinar R$ 26 milhões para pequenos serviços de manutenção em organizações da sociedade civil que atendam crianças e adolescentes. Foram classificadas 265 propostas na primeira lista. Agora, a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família está avaliando os projetos.

Siga o TNOnline no Google News