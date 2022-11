Secretaria de Segurança escala PM para desobstruir bloqueios no PR

Da Redação

Delegado Wagner Mesquita, secretário de Estado da Segurança Pública

A Secretaria de Estado da Segurança Pública, no Paraná, determinou que todas as forças de segurança deem apoio à Polícia Rodoviária Federal para que sejam cumpridas as decisões do Supremo Tribunal Federal e da Justiça do Paraná para assegurar que todas as rodovias do estado e demais espaços públicos que eventualmente estejam ocupados sem autorização da justiça sejam imediatamente desobstruídos por manifestações.

Em áudio que circula pelos grupos das forças de segurança no interior do Estado e confirmado pela equipe de comunicação social da Sesp/PR, o secretário Wagner Mesquita de Oliveira explica que a determinação é para liberar todo e qualquer espaço público. Ele diz que a decisão judicial deve ser cumprida com “extrema responsabilidade” dos policiais, que “vão tentar negociação inicial, até porque existe previsão de multao judicialça de multa por desobediencia e dos policiais. açs agrometeram manter a manifestaça impedir a passagem de ve ante a desobediência de ordem judicial”.

Mesquita, que é delegado da Polícia Federal, informa, porém, que havendo necessidade, as equipes de segurança do estado poderão fazer “uso progressivo de força” para cumprir as decisões judiciais, “em último caso, esgotadas todas as providências”.

O secretário Mesquita afirma ainda que a Sesp/PR “espera que as decisões do STF e da Justiça do Paraná sejam devidamente cumpridas e que as manifestações, dentro do ambiente democrático, sem prejuízos à população do estado do Paraná”.

Por sua vez, o Comando da Polícia Militar do Paraná, emitiu nota em que informa que desde as 5 horas da manhã desta terça-feira (1º), está auxiliando a Polícia Rodoviária Federal na desobstrução das rodovias federais. Ainda de acordo com a nota, “Além disso, após decisões judiciais, a PMPR já está atuando também para a desobstrução das vias em rodovias estaduais”.

Diz o comando, em nota, que “primeiramente, seguindo a técnica policial, as tratativas são para que os manifestantes deixem os bloqueios de forma pacífica”.

Segundo o documento, na região Norte do Paraná, “quase todos os pontos de bloqueio já foram encerrados, mas a PMPR vai atuar durante todo o dia para que as rodovias sejam liberadas o mais rápido possível, em cumprimento às decisões da Justiça”.

GOVERNADOR DIZ QUE É HORA DE PACIFICAR

Nesta terça-feira (1o.), o governador Ratinho Júnior também falou sobre as determinações para que a PM do Paraná atuasse pelo desbloqueio das rodovias, conforme determinação do ministro Alexandre Moraes, do STF. O governador afirmou que o Governo do Paraná está empenhado em garantir o direito de livre circulação em território nacional. “É momento de pacificar o Brasil. As eleições de 2022 ocorreram de maneira democrática e a decisão soberana das urnas precisa ser respeitada”, afirmou o governador em nota enviada à imprensa.

