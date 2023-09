Secretária de Educação de Arapoti morre após acidente na PR-422

A secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Arapoti, município dos Campos Gerais do Paraná, morreu após um acidente de trânsito na noite do último sábado (23). Josélia Cristina Carneiro Ferreira, de 55 anos, chegou a ser socorrida com vida, porém, devido à gravidade dos ferimentos, morreu no hospital.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, a tragédia ocorreu na PR-422, em Tomazina, Norte Pioneiro, e envolveu uma caminhonete e um caminhão.

Josélia era passageira da caminhonete. O veículo em que ela estava trafegava sentido a Tomazina quando acabou colidindo contra o caminhão, na altura do quilômetro 43.

O motorista da caminhonete, de 57 anos, saiu ileso do acidente. O caminhoneiro, de 41, também não se feriu na colisão. Segundo a PRE, ambos foram submetidos ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

Josélia deixa marido, três filhos e dois netos. A Prefeitura de Arapoti decretou luto oficial de três dias e decidiu suspender as aulas da rede pública municipal na segunda-feira (25).

