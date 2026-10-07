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FEMINICÍDIO

Secretária de Assistência Social de município do PR é assassinada a golpes de canivete

Andrieli Borsati, de 32 anos, foi encontrada sem vida após o suspeito se entregar à polícia embriagado e com roupas sujas de sangue

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Secretária de Assistência Social de município do PR é assassinada a golpes de canivete
Autor Andrieli Borsati, de 32 anos - Foto: Reprodução

A secretária de Assistência Social do município de São João, no sudoeste do Paraná, foi morta a golpes de arma branca na noite de terça-feira (6). Andrieli Borsati, de 32 anos, foi assassinada em uma casa de veraneio localizada às margens do Alagado do Iguaçu. O marido da vítima é o principal suspeito e foi preso em flagrante após confessar o crime.

-LEIA MAIS: Jovem desaparecida após ir a casa noturna é encontrada morta e enterrada no PR

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Segundo a Polícia Militar, o homem se apresentou espontaneamente ao destacamento de Saudade do Iguaçu por volta das 23h. Ele apresentava sinais de embriaguez, usava roupas sujas de sangue e entregou aos agentes um canivete, também ensanguentado. A partir do relato do suspeito, as equipes policiais se dirigiram ao endereço indicado e encontraram a secretária já sem vida, com os ferimentos característicos do ataque.

A cena do crime foi imediatamente isolada para a realização das perícias da Polícia Científica e da Polícia Civil. O corpo de Andrieli foi recolhido pelo Serviço Médico Legal de Pato Branco para a realização dos exames necessários. Após receber voz de prisão, o marido foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Pato Branco, onde permanece detido e à disposição da Justiça.

O caso é investigado como feminicídio, e a Polícia Civil agora trabalha para apurar as circunstâncias exatas e a motivação do assassinato. O crime gerou forte comoção na região. Em nota oficial, a Prefeitura Municipal de São João lamentou profundamente o falecimento da servidora, destacando sua dedicação ao serviço público e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

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Assistência Social feminicidio mortes NOTÍCIAS São João
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