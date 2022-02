Da Redação

Secretária de 36 anos morre após ser atropelada na BR-116

Uma mulher, de 36 anos, morreu após ser atropelada e arremessada contra uma placa de sinalização na BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso foi registrado no final da tarde deste domingo (30).

A vítima, que foi identificada como Suelen Prado e trabalhava como secretária, estava no acostamento, fazendo uma caminhada com outras duas pessoas, quando acabou sendo atingida pelo carro desgovernado. A mulher morreu na hora. As pessoas que a acompanhavam não sofreram ferimentos.

De acordo com testemunhas, o veículo responsável pelo atropelamento estava em alta velocidade. Logo após perder o controle e atropelar a secretária, o condutor do automóvel não prestou atendimento e fugiu do local. Os pedaços do carro ficaram pela rodovia e podem auxiliar a investigação a identificar o suspeito.

