Secretaria da Saúde promove curso sobre atenção aos povos originários

Com objetivo de estimular a articulação entre as equipes de saúde e promover a troca de experiências sobre o cuidado em saúde dos povos indígenas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com a Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP) e Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul (DSEI LSUL), deu início nesta sexta-feira (15) ao curso “Dialogando sobre a saúde e equidade: Um olhar para os povos indígenas”.

Ele é voltado para profissionais dos pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) de todas as esferas do Governo que atuam direta ou indiretamente com a saúde dos povos indígenas e conta até o momento com 180 inscritos. Ele será realizado em quatro encontros de forma on-line.

Os temas abordados estão relacionados a todas as fases e ciclos de vida desta população e incluem promoção da saúde, imunização, medicina tradicional, saúde materno infantil, saúde mental e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), entre outros.

“É muito relevante debater o cuidado em saúde considerando toda a diversidade sociocultural e particularidades epidemiológicas dos povos indígenas. Nosso papel é garantir o cuidado integral e o acesso à saúde com equidade para toda a população”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

A responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, que, por sua vez, é composta pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) – no Paraná, o DSEI/LSul.

Junto com as Regionais de Saúde, municípios com aldeias indígenas e com o DSEI/LSul, a Sesa promove diversas ações e realiza constantes reuniões técnicas em que são discutidas estratégias para aprimorar a qualidade da assistência em saúde da população indígena.

POPULAÇÃO – De acordo com dados do Censo, o Paraná possui 30.460 indígenas autodeclarados, sendo 13.887 em terras de demarcação. São 345 cidades com registro de ao menos um indígena autodeclarado - 86% do total.

