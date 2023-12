Secretaria da Saúde promove acolhimento do Programa Mais Médicos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com a Comissão Estadual do Programa Mais Médicos para o Brasil no Paraná, promoveu nesta terça-feira (5) o 4º Acolhimento do Programa Mais Médicos. A cerimônia aconteceu durante o evento Saúde em Movimento, realizado em Foz do Iguaçu, no Oeste.

Com o propósito de receber os profissionais médicos que aderiram ao programa, o acolhimento teve como foco instruir sobre as normativas do programa e integrá-los aos programas PlanificaSUS Paraná, bem como às linhas de cuidados estratégicas da Sesa.

"Este evento representa uma oportunidade crucial para alinhar as ações médicas com as necessidades da população. Os participantes do evento têm a chance de compreender a importância do processo de educação permanente, especialmente o PlanificaSUS Paraná, que está em desenvolvimento em todos os municípios paranaenses", disse o secretário Beto Preto.

Ao todo, participaram do evento cerca de 100 médicos inseridos nos 31º, 33º e 34º ciclos do Programa Mais Médicos, sendo alocados nos municípios das macrorregiões Norte, Noroeste e Oeste desde setembro deste ano. O programa, retomado em 2023, tem como objetivo prioritário a formação e fixação de médicos em todas as regiões do País, com um potencial de 28 mil vagas e impacto no acesso à saúde para 96 milhões de brasileiros.

O Paraná destaca-se com 363 municípios, disponibilizando 1.651 vagas ativas, sendo 829 autorizadas pelo governo federal e 822 de coparticipação municipal.

"Nosso foco é garantir maior suporte à Atenção Primária em Saúde e no Paraná vemos uma grande força nesta área. Com a adesão destes médicos é possível ter um importante impacto no atendimento à população, fortalecendo inclusive o combate à mortalidade infantil", destacou a representante da Central de Núcleo de Articulação Institucional do Programa Mais Médicos do governo federal, Daniela Tigueiros.

PRESENÇAS – O evento contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde: Heloísa Fernandes Bandeira de Souza, líder de Núcleo de Gestão Acadêmica; e Cleverson Patrocínio e Lorena Alberti, referências regionais para Mais Médicos.

