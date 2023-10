Secretaria da Educação abre inscrições para PSS de professores do PR

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira (18)

Começaram nesta quarta-feira (18), as inscrições para professores no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria da Educação do Paraná (Seed).

Conforme o edital, as vagas para contratação temporária são de caráter transitório, ou seja, que surgem a partir da saída de servidores dos quadros do governo por aposentadoria, demissão ou exoneração, por exemplo. Os interessados têm até 31 de outubro para se inscreverem de maneira online.

Conforme o edital, as oportunidades são para professores, pedagogos, tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (TILS). Também há vagas para professores da educação profissional. Confira o edital

Ainda de acordo com o edital, os salários podem chegar a R$ 6.100,00, em regime de trabalho de 40 horas semanais. Há reservas de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras.

Inscrições sem taxas:

Este PSS, complementar a seleções anteriores, não tem taxa de inscrição e nem provas objetivas ou didáticas.

Segundo o edital, a seleção dos profissionais será realizada apenas por meio de prova de títulos. O candidato poderá se inscrever em todas as funções para as quais possua escolaridade obrigatória exigida.

A pasta explica que as vagas são oriundas da falta de servidores decorrente de aposentadoria, demissão, exoneração ou afastamento, por exemplo. A Seed informou que o PSS será válido ainda para o ano letivo de 2023. A classificação final está prevista para ser divulgada a partir do dia 17 de novembro, no site da Seed.

