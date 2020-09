Secretaria celebra Dia Nacional da Saúde e Vigilância Sanitária - TNOnline

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde celebra nesta quarta-feira (05) o Dia Nacional da Saúde, data instituída em 8 de novembro de 1971 (Lei nº 5352). No Brasil a data é para ser dedicada à conscientização da população sobre o valor da saúde. O dia foi escolhido como forma de homenagem ao nascimento do médico Oswaldo Cruz.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a data é especialmente importante neste período de pandemia. “Sabemos o quanto a saúde importa, o quanto precisamos nos cuidar e atentar sobre os cuidados. Mas desde que a pandemia da Covid-19 se espalhou pelo mundo, percebemos a importância da prevenção, dos estudos epidemiológicos e sanitários que podem modificar a vida das pessoas.”

HISTÓRIA – Oswaldo Cruz teve a formação como médico, mas mais do que a atuação profissional no cuidado, foi um pesquisador reconhecido internacionalmente pelos trabalhos nas áreas de epidemiologia, sanitária e desenvolvimento de vacinas. Entre as doenças que o médico se ocupou, estão febre amarela, varíola, peste bubônica, malária entre outras.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - O Dia Nacional da Vigilância Sanitária foi instituído pela Lei 13.098 de 2015.

A Vigilância Sanitária atua na regulamentação, controle e fiscalização de produtos e serviços de saúde com o objetivo de realizar o interesse público de proteção da saúde.

No Brasil as ações são realizadas pelos órgãos que compõe o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, por meio das unidades municipais, estaduais e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a coordenadora de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, Luciane Otaviano de Lima, os serviços de vigilância sanitária estão presentes no dia a dia da população de várias maneiras diferentes como, por exemplo, nos alimentos que se consome todos os dias, na água, na produção e comércio de medicamentos, produtos de limpeza, de higiene, cosméticos, nos hospitais, farmácias, consultórios odontológicos, serviços de raio X, medicina nuclear e radioterapia, serviços que trabalham com sangue, células, tecidos e órgãos, nas escolas, nos salões de beleza, e em diversos outros estabelecimentos e produtos que fazem parte do cotidiano no cuidado desde sua construção até o contato com a população.

Para marcar a data, a Coordenação de Vigilância Sanitária promove nesta quarta-feira uma vídeoconferência, webinair para os profissionais da área com o tema “Os desafios e avanços da Visa”. Será a partir das 9h30, com transmissão pelos canais da Sesa.

“O cenário da pandemia traz ainda mais desafios para a Visa e exigem medidas de curto, médio e longo prazo”, explica Luiane Otaviano. “São descobertas diárias no enfrentamento da Covid-19 e as medidas de controle sanitário foram e são importante aliadas, tornando-se a base da prevenção e controle doença diante de um quadro em que ainda não dispomos de vacinas e tratamentos medicamentosos comprovadamente eficazes”.

