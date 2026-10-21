Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
INVESTIGAÇÃO

Secretaria afasta direção de colégio cívico-militar no PR após descoberta de câmera em banheiro

Equipamento foi achado por uma aluna na segunda-feira; há três anos a gestão da escola alegava que o aparelho era um sensor de fumaça

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Secretaria afasta direção de colégio cívico-militar no PR após descoberta de câmera em banheiro
Autor Câmera estava escondida no banheiro feminino - Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) solicitou nesta quarta-feira (21) o afastamento da direção do Colégio Estadual Cívico-Militar Érico Veríssimo, localizado em Cambé, no norte do estado. A intervenção ocorreu dois dias após estudantes encontrarem uma câmera instalada de forma oculta no banheiro feminino da instituição.

LEIA MAIS: Câmera estava há anos em banheiro de colégio cívico-militar no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O dispositivo foi descoberto por uma aluna na última segunda-feira (19). De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelas estudantes, havia desconfiança sobre o aparelho há cerca de três anos. No entanto, a direção do colégio afirmava à época que se tratava apenas de um sensor de fumaça, instalado para inibir o uso de cigarros no ambiente. O desdobramento da denúncia levou a Polícia Civil e a Seed-PR a realizarem uma vistoria na escola nesta quarta-feira. Os policiais apreenderam a câmera, que havia sido recolhida e guardada por uma jovem, e realizaram buscas por outros dispositivos e pela central de armazenamento das gravações. Paralelamente, a Secretaria de Educação instaurou uma comissão para aprofundar a apuração administrativa dos fatos.

Em nota, a gestão do colégio confirmou a instalação das câmeras, mas argumentou que as lentes estavam direcionadas exclusivamente para as portas de entrada dos banheiros masculino e feminino, sem violar a privacidade das cabines. A versão, contudo, é contestada pelos alunos, que não sabiam do monitoramento. Após a descoberta no banheiro feminino, um estudante conseguiu fotografar o sistema de segurança da escola, cujas imagens revelaram que os vídeos captavam claramente as cabines e os espelhos de ambos os sanitários. A câmera encontrada no banheiro feminino difere de outras instaladas nos demais espaços da instituição, estas expostas e de formatos diferentes. A Polícia Civil já instaurou um inquérito e segue em diligências contínuas para esclarecer a extensão do monitoramento e responsabilizar os envolvidos.

Secretaria afasta direção de colégio cívico-militar no PR após descoberta de câmera em banheiro
AutorFoto: Reprodução

Nota do Colégio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Prezados pais e responsáveis,

Circulou em alguns grupos uma imagem do sistema de monitoramento do colégio.

Esclarecemos que as câmeras mencionadas estavam direcionadas às portas de entrada dos banheiros masculino e feminino, sem captar os espaços destinados às necessidades fisiológicas dos estudantes. Sua finalidade era acompanhar os acessos e contribuir para a segurança escolar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme as informações levantadas pela direção até o momento, um estudante entrou sem autorização na sala dos monitores militares e acessou o computador utilizado pela equipe, registrando a imagem posteriormente compartilhada. As circunstâncias desse acesso e da divulgação serão apuradas, preservando-se a identidade dos envolvidos.

Também foram registrados, nesta data, atos de vandalismo, com a retirada à força das câmeras dos acessos aos banheiros. O colégio adotará as medidas administrativas cabíveis e os encaminhamentos necessários aos órgãos competentes, assegurando a apuração dos fatos e a escuta dos envolvidos.

Reafirmamos nosso compromisso com a segurança, a dignidade e a privacidade dos estudantes. O monitoramento de salas de aula, corredores e acessos integra as medidas de proteção do ambiente escolar e deve respeitar esses direitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pedimos às famílias que busquem esclarecimentos diretamente com a direção e evitem compartilhar imagens de segurança ou informações sem verificar seu contexto. Contamos com a parceria de todos na orientação dos estudantes sobre o respeito aos espaços de acesso restrito, aos equipamentos e ao patrimônio público".

Nota da Seed

"A instalação de câmeras em locais que comprometam a intimidade e a privacidade dos estudantes não é permitida nas escolas da rede estadual do Paraná. O tema, inclusive, é abordado nos encontros de formação dos profissionais da rede, que tratam dos direitos e das garantias previstos na Constituição Federal (artigo 5º, inciso X), na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A resolução encaminhada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) às instituições públicas de ensino tem como objetivo reforçar as orientações e os princípios legais já trabalhados pela Secretaria junto à rede estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informa que a Resolução nº 5.206/2026 proíbe a instalação e o uso de câmeras em banheiros e vestiários das instituições de ensino estaduais, inclusive equipamentos externos que permitam captar imagens desses ambientes.

Sobre o caso do Colégio Estadual Cívico-Militar Érico Veríssimo, em Cambé, a Seed-PR determinou que o NRE realizasse uma vistoria nesta quarta-feira (21). A vistoria foi realizada e não foram encontradas câmeras nos banheiros.

Uma comissão já foi instaurada para apurar os fatos, esclarecer as circunstâncias e indicar os encaminhamentos cabíveis. Uma equipe multiprofissional também está na instituição para atender os alunos e a comunidade escolar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Seed-PR reforça que o descumprimento da resolução poderá resultar na apuração de responsabilidades administrativas, civis e penais, conforme o caso, e que o monitoramento escolar deve respeitar a privacidade, a dignidade e a segurança de toda a comunidade".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Câmeras Ocultas Colégio cívico militar Direitos dos Estudantes Monitoramento de Alunos Privacidade Escolar segurança na educação
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV