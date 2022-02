Da Redação

Se encerram nesta sexta inscrições para concurso no Paraná

Vai até sexta-feira (04), as inscrições para o processo seletivo para contratação de profissionais pelo Paranacidade para aqueles que tiverem interesse.

continua após publicidade .

O Serviço Social Autônomo, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, o Paranacidade abre vagas para 15 diferentes categorias: administrador de empresa; advogado; administrador de banco de dados; analista de suporte; analista de desenvolvimento de sistema; contador; economista; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro eletricista; engenheiro mecânico; psicólogo do trabalho e tecnólogo em gestão de recursos humanos. Todas exigem diploma de curso superior completo referente à área correspondente. Há, ainda, uma vaga para assistente de suporte técnico administrativo, com curso de ensino médio completo.

Os salários variam de R$ 6.116,00 a R$ 8.314,00 para as vagas de ensino superior. Para o cargo de ensino médio, a remuneração é de R$ 3.188,00. A empresa ainda oferece benefícios como vale-refeição de R$ 660,00, vale-alimentação de R$ 624,00 e plano de saúde.

continua após publicidade .

“O que torna o salário mais atraente, além disso, é que o local de trabalho é agradável e instigante para quem quer crescer profissionalmente”, diz o superintendente executivo do Paranacidade, Alvaro Cabrini.

As provas serão realizadas pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - Fauel. O Edital pode ser acessado no site da Fauel e também AQUI.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.