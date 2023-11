Saveiro carregada com 500 kg de maconha se envolve em acidente no PR

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram mobilizadas na manhã dessa sexta-feira (16) para atender a um acidente de trânsito registrado em um trecho da PR-364, em Inácio Martins, região central do Paraná. De acordo com as informações da corporação, um veículo Volkswagen Saveiro carregado com mais de meia tonelada de maconha se envolveu em uma colisão frontal com um Fiat Uno.

O motorista da picape fugiu logo após a batida. O condutor do Uno, por sua vez, precisou ser encaminhado para um hospital, pois sofreu ferimentos leves devido ao acidente.

Os agentes de segurança averiguaram a Saveiro, que contém placas de Mandaguari, município do norte paranaense, e encontraram diversos tabletes de maconha no compartimento de carga do veículo. No total, havia 504 kg da droga.

A picape e as drogas foram apreendidas.



O caso será investigado pela Polícia Civil.

