Saúde reúne milhares de gestores em Foz do Iguaçu para fortalecer SUS

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou nesta terça-feira (5) o evento Saúde em Movimento, que reúne milhares de profissionais de todo o Estado em Foz do Iguaçu, na região Oeste. O evento seguirá até sexta-feira (8) e tem como objetivo atualizar gestores, prestadores e trabalhadores da área em ações estratégicas para o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Estado.

“A saúde pública é uma política transversal e esse evento junta várias pontas, fala de PlanificaSUS e de outras políticas públicas, sempre insistindo e reforçando a importância da regionalização, para trazer a saúde mais perto do endereço das pessoas”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Nesta terça, a Secretaria de Saúde realiza o 2º Encontro Estadual do PlanificaSUS Paraná, que é uma metodologia de educação permanente em saúde, por meio da ferramenta da Planificação da Atenção à Saúde, proposta pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em parceria com o Ministério da Saúde, e executada pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

O PlanificaSUS abrange atualmente 835 unidades de saúde e 34 ambulatórios em diversas regiões do Estado, envolvendo aproximadamente dez mil profissionais por etapa. “Obtivemos apoio e adesão dos 399 municípios num movimento articulado que soma ações em saúde, cuidado e a proteção a vida das pessoas”, afirmou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

“Para nós é muito importante esse evento com temas tão relevantes para o Ministério da Saúde. O PlanificaSUS é uma ferramenta para operacionalizar o SUS e integrar a rede com foco principalmente no usuário, nas famílias e comunidades”, disse Aline Gonçalves Pereira, assessora técnica do gabinete da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde (SAPS).

Durante os próximos dias de evento serão realizados o 2º Encontro dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias em Ação (Estação Informática); o 4º Acolhimento do Programa Mais Médicos para o Brasil (com profissionais das macrorregiões Oeste, Norte e Noroeste); a 6ª Reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná; a 313ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde do Paraná; a Reunião Técnica da Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná (Acispar); e a Assembleia Geral da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e do Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná (CIEDEPAR).

PRESENÇAS – Participaram da abertura do evento a prefeita de Jardim Olinda, Professora Lucimar; o presidente da Acispar e prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda; a assessora técnica da coordenação de Núcleo da Atenção Primária à Saúde do Conass, Maria José Evangelista; o diretor da 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, Ademir Ferreira; o secretário de Saúde de Santa Terezinha do Itaipu e representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems), Fábio de Melo; diretores e chefes de divisão das 22 Regionais de Saúde, além de secretários municipais e demais profissionais de saúde dos 399 municípios.

