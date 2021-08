Da Redação

Saúde registra mais 2.223 novos casos e 25 óbitos pela Covid

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (01) mais 2.223casos confirmados e 25 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.374.610 casos confirmados e 35.069 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (19), fevereiro (16), março (235), abril (248), maio (600), junho (259), julho (800) e agosto (46) de 2021.

INTERNADOS – O informe relata que 1.165 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 896 pacientes em leitos SUS (496 em UTI e 400 em enfermaria) e 269 em leitos da rede particular (131 em UTI e 138 em enfermaria).

Há outros 1.340 pacientes internados, 702 em leitos UTI e 638 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 25 pacientes. São 9 mulheres e 16 homens, com idades que variam de 22 a 91 anos. Os óbitos ocorreram de 05 de junho a 01 de agosto de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Guarapuava (4), Curitiba (4), Ponta Grossa (2) e Maringá (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Sengés, Santo Antônio do Sudoeste, Ribeirão do Pinhal, Pato Branco, Paranaguá, Juranda, Jacarezinho, Guaraniaçu, Foz do Iguaçu, Curiúva, Cascavel, Cambé e Araucária.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 6.637 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 189 pessoas foram a óbito.