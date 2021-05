Saúde registra 6.084 novos casos e 152 óbitos pela Covid-19

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (07) mais 6.084 casos confirmados e 152 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 971.270 casos confirmados e 23.477 óbitos. Há ajustes ao final do texto.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (26), fevereiro (67), março (153), abril (641) e maio (5.131) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: maio (2), junho (3), julho (2), agosto (6), setembro (6), outubro (9), novembro (7) e dezembro (31).

INTERNADOS – O informe relata que 2.339 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.869 pacientes em leitos SUS (943 em UTI e 926 em enfermaria e 470 em leitos da rede particular (266 em UTI e 204 em enfermaria).

Há outros 2.427 pacientes internados, 954 em leitos UTI e 1.473 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 152 pacientes. São 67 mulheres e 85 homens, com idades que variam de 19 a 90 anos. Os óbitos ocorreram de 30 de junho de 2020 a 07 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (19), Apucarana (15), Foz do Iguaçu (6), União da Vitória (6), Fazenda Rio Grande (5), Maringá (5), Umuarama (5), Paranaguá (4), Antonina (3), Araucária (3), Bandeirantes (3), Guarapuava (3), Ibaiti (3), Jaguariaiva (3), Laranjeiras do Sul (3), Pinhais (3), Reserva (3), Alto Piquiri (2), Campo Largo (2), Carambeí (2), Castro (2), Ibiporã (2), Irati (2), Londrina (2), Mandaguari (2), Paiçandu (2), Palmeira (2), Pato Branco (2), Ponta Grossa (2), Salgado Filho (2), São Jose dos Pinhais (2), Telêmaco Borba (2) e Toledo (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Agudos do Sul, Andirá, Bela Vista do Paraiso, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Cruzeiro do Oeste, Guamiranga, Guaraniaçu, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Itaguaje, Jacarezinho, Lobato, Lupionópolis, Nova Esperança, Pinhalão, Quatiguá, Rebouças, Ribeirão do Pinhal, Salto do Lontra, Santa Terezinha de Itaipu, São João do Triunfo, Sarandi e Terra Boa.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.749 casos de residentes de fora, sendo que 146 pessoas foram a óbito.

AJUSTES - Total de exclusão: 22 casos residente no Paraná. 22 óbitos residente no Paraná

Com informações: SESA