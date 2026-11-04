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Saúde reforça chamado às pessoas idosas para vacinação contra a gripe em todo o PR

A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e proteger a população idosa contra as formas graves da doença e suas complicações

Escrito por Da Redação
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Saúde reforça chamado às pessoas idosas para vacinação contra a gripe em todo o PR
Autor Sesa reforça chamado às pessoas idosas para vacinação contra a gripe em todo o Paraná - Foto: Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta para que todas as pessoas com 60 anos ou mais que ainda não tomaram a vacina contra a gripe procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e proteger a população idosa contra as formas graves da doença e suas complicações.

-LEIA MAIS: Gaeco e Receita Federal miram esquema de R$ 271 mi em Apucarana, Arapongas e 26 outras cidades

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De acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), a pneumonia figura entre as principais causas de hospitalização da população idosa. Em 2025, o Estado registrou 27.858 internações pela doença nessa faixa etária, o que corresponde a 55,2% do total de hospitalizações por pneumonia no Paraná. O percentual chama a atenção, já que esse grupo representa cerca de 18% da população paranaense.

A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, diz que a vacina é o meio mais eficaz e seguro para evitar o agravamento de infecções respiratórias. “A vacinação anual é uma medida fundamental de proteção. O vírus da gripe pode evoluir rapidamente para quadros graves de pneumonia ou desestabilizar condições de saúde preexistentes. Vacinar-se é um ato de cuidado que preserva a autonomia e a qualidade de vida dos nossos idosos”, afirma a diretora. “Pedimos o apoio dos familiares e cuidadores para garantir que a dose chegue a quem precisa até o final do ano”.

Além da proteção respiratória contra a infecção direta pelo vírus e infecções bacterianas secundárias, a vacina traz benefícios cardiovasculares. A infecção pela gripe gera uma inflamação generalizada e pode desestabilizar os acúmulos de gordura nas artérias e aumentar o risco de infarto agudo do miocárdio e Acidente Vascular Cerebral (AVC). Dessa forma, a imunização anual é uma importante aliada na prevenção de complicações cardíacas e neurológicas em adultos.

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META E COBERTURA – Em 2026 foram aplicadas 1.135.325 doses da vacina contra a gripe na população idosa paranaense, alcançando uma cobertura de 54,36%. A meta recomendada pelo Ministério da Saúde é de 90%. Para garantir a imunização de quem tem dificuldade de locomoção ou precisa de horários flexíveis, as Unidades Básicas de Saúde oferecem opções como a vacinação domiciliar e a ampliação do atendimento em diversos municípios.

CALENDÁRIO COMPLETO – Além da vacina contra a gripe, as pessoas com 60 anos ou mais devem manter atualizadas as demais doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação do SUS. A imunização contra a Covid-19 deve ser feita a cada seis meses, enquanto a vacina Dupla Adulto (dT), que protege contra difteria e tétano, exige reforço a cada 10 anos. Para quem ainda não concluiu o esquema contra a Hepatite B, são necessárias três doses. Já a imunizante Pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) é recomendada em dose única para idosos a partir de 85 anos que nunca foram vacinados contra a doença.

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GRIPE idosos paraná pneumonia Saúde Pública VACINAÇÃO
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