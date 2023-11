Saúde reforça capacitação para controle de arboviroses em Apucarana

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) iniciou nesta quinta-feira (23) uma capacitação para atualizações das ações de controle de endemias, com foco nas arboviroses (especialmente dengue) para os 17 municípios de abrangência da 16ª Regional de Saúde de Apucarana.

continua após publicidade

Técnicos que atuam na sede da secretaria, em Curitiba, e na 16ª Regional de Saúde realizam a capacitação, que segue na terça e quarta-feira da semana que vem (28 e 29) e envolve cerca de 100 profissionais, incluindo coordenadores da Atenção Primária e Vigilância Epidemiológica e coordenadores, supervisores e Agentes de Combate de Endemias (ACEs) dos municípios.

- LEIA MAIS: Prefeito de Apucarana lamenta morte de Bogdan Paulo Kisner

continua após publicidade

O treinamento atende orientação do diretor-geral e secretário em exercício da Sesa, César Neves, devido ao risco climático na região, que pode resultar no aumento de casos de dengue. “Estamos atentos aos dados de incidência das arboviroses na 16ª Regional e, por isso, continuamos investindo em capacitações dos profissionais que atuam diretamente neste enfrentamento. É uma medida de prevenção para que o cenário não se agrave”, disse.

O diretor da 16ª Regional de Saúde, Marcos Vinicius Oliveira da Costa, lembra que os treinamentos são realizados com frequência, mas que esse, em especial, atende à situação da região. "Essa capacitação leva em conta as condições climáticas com aumento das chuvas e temperaturas elevadas, propícios para o desenvolvimento do Aedes aegypti, o que tem aumentado o número de notificações e de casos”, afirmou.

Além dos técnicos, participaram da primeira capacitação a coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Lucia Belmonte; a chefe de Divisão de Vigilância das Doenças Transmitidas por Vetores da Sesa, Emanuelle Pouzato; a técnica da Divisão de Vigilância das Doenças Transmitidas por Vetores da Sesa, Aparecida Martins da Silva; e o chefe da Seção de Apoio à Logística e Insumos da Sesa, Aparecido Donizete de Oliveira.

Siga o TNOnline no Google News