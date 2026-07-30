Saúde reforça ação do calendário nacional para atualização da Caderneta de Vacinação

A atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes é estratégica para reduzir o risco de reintrodução dos vírus

Entre os dias 3 de agosto e 1° de setembro, as mais de 1.800 salas de vacinação localizadas nos 399 municípios do Estado do Paraná vão receber as crianças e os adolescentes menores de 15 anos para a atualização da caderneta de vacinação durante a Campanha Nacional de Multivacinação 2026.

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A atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes é estratégica para reduzir o risco de reintrodução dos vírus e a circulação de doenças como influenza, sarampo e poliomielite, considerando o cenário epidemiológico global e a necessidade de manutenção de elevadas coberturas vacinais no país.

Durante a Campanha, os adultos também terão a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação, seja contra o sarampo, influenza ou outros imunizantes necessários para a proteção da saúde de todos.

DIA D - Dentro do cronograma também irá acontecer, no dia 22 de agosto, o Dia D de Mobilização Social, que tem por objetivo o fortalecimento das coberturas vacinais e a ampliação do acesso às vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a prevenção de doenças imunopreveníveis e a manutenção da proteção coletiva da população.

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SARAMPO - Mesmo sem registrar casos confirmados de sarampo, desde 2020, a Sesa mantém as ações de vigilância epidemiológica e reforça o alerta para a prevenção da doença, destacando que a vacinação é a principal medida de proteção, diante da ocorrência de casos esporádicos em outras regiões do País.

Dados da Secretaria apontam, em 2026, um total de 69 casos notificados como suspeitos de sarampo no Estado. Desses, 68 já foram descartados e um está em investigação.

SINTOMAS E TRANSMISSÃO - A principal forma de transmissão do sarampo é pelo contato com secreções respiratórias expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Entre os principais sintomas estão febre alta, manchas avermelhadas na pele, tosse, coriza e conjuntivite.

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Como não existe tratamento específico para a doença, a recomendação é que pessoas com sintomas procurem imediatamente uma unidade de saúde para avaliação, evitando contato com outras pessoas até o esclarecimento do diagnóstico.

ESQUEMA VACINAL – O calendário regular é com a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

Em jovens e adultos até 29 anos, o esquema vacinal contra o sarampo é de duas doses da tríplice viral. Em adultos entre 30 e 59 anos, o esquema recomendado é de uma dose. Trabalhadores de saúde, independente da idade, necessitam receber duas doses.

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HPV - A vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) também estará disponível para meninos e meninas entre 9 e 19 anos.