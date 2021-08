Saúde realiza curso para agente de combate às endemias

Da Redação

Deu início nesta terça-feira (17), através da Secretaria de Estado da Saúde, um curso de formação inicial para Agente de Combate às Endemias (ACE), promovido pela Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP), na abrangência da 15ª Regional de Maringá.

A capacitação é direcionada para formação de trabalhadores que atuarão em atividades de vigilância em saúde, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Este é um momento muito importante para a saúde pública, porque temos a necessidade de fortalecer o conhecimento desses servidores, que são profissionais de saúde e atuam no combate às endemias. O curso tem 400 horas, quem chegar ao final terá outra visão desta área”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Ao todo, representantes de 16 municípios participaram da abertura online do curso, transmitida pela ESPP. O diretor da unidade, Edevar Daniel, falou sobre a relevância destes profissionais. “É extremamente importante, visto que estes agentes têm um papel fundamental para combater as arboviroses em todo o Estado, além de ajudar a reforçar os cuidados que as pessoas devem ter para que essas doenças não atinjam a população”.

A chefe da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores da Secretaria, Emanuelle Gemin Pouzato, ministrou palestra com o tema “O papel do Agente de Combate às Endemias no SUS”. Participaram do evento o diretor da 15ª Regional de Saúde de Maringá, Ederlei Alkamin, o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora; e o secretário municipal de Saúde de Maringá, Marcelo Aguilar Puzzi.

Por, Agência Estadual de Notícias.