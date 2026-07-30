Saúde orienta: beber pouca água no frio pode agravar doenças respiratórias

Nesta época do ano, é comum notar uma mudança nos hábitos diários, como a procura por pratos mais quentes, e a redução da ingestão de água

Mesmo com a diminuição natural da sede nos dias frios, a manutenção do consumo de água é indispensável para o bom funcionamento do organismo e prevenção de doenças. Nesta época do ano, com temperaturas mais baixas no Paraná, é comum notar uma mudança nos hábitos diários, como a procura por pratos mais quentes, e a redução da ingestão de água. No entanto, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta que a baixa ingestão de líquidos durante o inverno traz riscos à saúde, podendo desencadear desde problemas renais e até mesmo o agravamento de doenças respiratórias.

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A sensação de sede reduz no frio porque o corpo diminui a taxa de transpiração e promove a vasoconstrição, a contração dos vasos sanguíneos para reter calor. Com isso, o cérebro demora mais para emitir o sinal de que o organismo precisa de água.

A ausência da sensação de sede não significa que o corpo esteja hidratado. O organismo continua perdendo água por meio da respiração, urina e funções metabólicas básicas.

Essa hidratação inadequada durante os períodos frios afeta diversos sistemas do corpo humano, como por exemplo a função renal. Quando ocorre a diminuição do fluxo de líquidos, se reduz a filtragem sanguínea, aumentando a concentração de sais na urina. Isso eleva consideravelmente o risco de infecções urinárias e a formação de cálculos renais, as conhecidas pedras nos rins.

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O sistema respiratório também é afetado. O ar frio e seco resseca as mucosas das vias aéreas, e sem a hidratação adequada, o muco protetor perde eficiência, deixando o organismo mais suscetível a vírus e bactérias comuns na estação, como gripe, resfriados e pneumonia.

Também dá para sentir na pele a falta de água no organismo. O ressecamento cutâneo torna-se mais severo, podendo causar descamação, coceira e fissuras nos lábios e extremidades. Sem contar a imunidade, que pode baixar, uma vez que a água é vital para o transporte de nutrientes e células de defesa pelo sangue. A falta de líquido pode causar ainda dores de cabeça, lentidão intestinal e fadiga.

QUANTA ÁGUA DEVO TOMAR - A recomendação geral para adultos é o consumo médio de 2 litros de água por dia, ou cerca de 35ml de água por quilo de peso corporal.

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Para quem tem dificuldade em beber água em sua forma pura nas temperaturas baixas, a sugestão é seguir estratégias práticas para manter os níveis ideais de hidratação. Aposte nos chás naturais, infusões quentes de ervas, sem açúcar, são ótimas aliadas para aquecer o corpo e hidratá-lo ao mesmo tempo. Outra opção são as águas aromatizadas, adicionar rodelas de limão, laranja, gengibre ou folhas de hortelã na jarra de água dá um toque diferente e estimula o consumo. Incluir sopas e caldos leves no cardápio, com preparações ricas em legumes e vegetais ajudam a repor fluidos e sais minerais.

Deixar uma garrafa de água visível na mesa de trabalho ou nos ambientes de casa serve como um lembrete constante da necessidade de ingestão do líquido.

Vale destacar que para idosos e crianças a atenção deve ser redobrada, uma vez que esses grupos possuem menor percepção da sede e dependem de estímulo frequente para se hidratar.

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MEDINDO A HIDRATAÇÃO - Observar a cor da urina é a forma mais fácil de entender o nível de hidratação do corpo. Se estiver transparente ou amarelo-claro, o consumo de água está adequado. Se apresentar um tom amarelo-escuro ou alaranjado, é sinal de que você precisa beber mais água imediatamente.