Saúde faz balanço do 2º quadrimestre no Paraná

As cirurgias eletivas e os investimentos na Atenção Primária em Saúde foram destaques na ações do Governo do Estado nesta área, no segundo quadrimestre 2023. Entre maio e agosto, houve 32.148 cirurgias eletivas, de média e alta complexidade, realizadas pelo SUS no Paraná, em um investimento de mais de R$ 62 milhões. Já em relação à APS, o Estado expandiu sua cobertura para 88% do território paranaense, superando a meta estipulada de 85%.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Saúde alerta para a importância de manter a imunização em dia

Os dados constam no Relatório Detalhado do segundo quadrimestre, apresentado pela Secretaria da Saúde (Sesa) em audiência realizada pela Comissão de um Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), nesta terça-feira (17).

continua após publicidade

"Estabelecemos o maior processo de cirurgias eletivas da história, com o Programa Opera Paraná. Esse é um ponto estratégico de muita importância, sobretudo considerando os gargalos que ainda carregamos da pandemia", destacou diretor-geral da Sesa, César Neves. "Também nessa linha, a Sesa promove investimentos históricos para a Atenção Primária em Saúde, para facilitar o acesso dos serviços ao cidadão paranaense", afirmou.

Até agosto, o Estado empenhou R$ 3,26 bilhões para programas, ações e serviços da área da saúde. Isso equivale a 10,8% dos 12% da receita líquida anual dos Estados que precisam ser aplicados em saúde, conforme determina a Constituição Federal.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - A ampliação dos serviços direcionados para a urgência e emergência também foi evidenciada durante a audiência. Um dos principais pontos foi o alcance de 100% de cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que possuía uma meta de 97%. Outros dados importantes foram as ações de urgência realizadas por transporte aéreo, que somaram 1.094 atendimentos. Em relação à produção hospitalar de urgência e emergência, houve 134.908 procedimentos entre maio e agosto.

continua após publicidade

Outros temas abordados durante a sessão incluíram saúde bucal, linha de cuidado à saúde da mulher e atenção materno-infantil.

VACINAÇÃO – Um dos principais focos de atenção da Secretaria da Saúde é a cobertura vacinal, principalmente em relação às doses infantis contra a Covid -19. Os dados apresentados revelaram que, entre crianças de 0 a 2 anos, o Estado atingiu apenas 23,37% deste público, de uma meta de 95%. O diretor-geral César Neves atribuiu os baixos números, entre outros motivos, a movimentos negacionistas.

"Temos feito grandes esforços de campanhas de multivacinação para combater o negacionismo. Essa é uma luta que envolve a conscientização popular e deve ser travada com muito diálogo. A imunização é segura e fundamental para a proteção das crianças", enfatizou Neves.

continua após publicidade

No sábado, 14 de outubro, o Paraná deu início à Campanha de Multivacinação do Ministério da Saúde. O objetivo é intensificar as coberturas vacinais que fazem parte do Calendário Nacional de Imunização e, além disso, reforçar as campanhas vigentes (Covid-19 e Influenza), especialmente em crianças e adolescentes de até 15 anos. Neste (21) será o Dia D da mobilização estadual.

"Destaco a atuação dos deputados pelos questionamentos e à equipe da Sesa por reforçar a transparência do Estado. Sabemos que a saúde é um grande desafio e reuniões como esta ajudam a fortalecê-la”, afirmou o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, Tercilio Turini.

PRESENÇAS – Também participaram da audiência os deputados Arilson Chiorato; Márcia Huçulak; Mabel Canto e Luis Corti; a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes; e o diretor-executivo do Fundo Estadual de Saúde, Adriano Rissati. Da Secretaria da Saúde, estavam presentes o chefe de gabinete, Ian Sonda; o chefe do Departamento de Obras, Adilson Silva Lino, e o diretor Administrativo, Carlos Batista.

Siga o TNOnline no Google News