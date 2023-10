Saúde do PR define ações para atender cidades afetadas pelas chuvas

Siga o TNOnline no Google News

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promoveu nesta segunda-feira (30) uma reunião de mobilização e apoio às regiões mais afetadas pelos temporais deste fim de semana. Integrantes da Defesa Civil participaram do encontro. Diretores de todas as áreas da pasta foram acionados para atender as necessidades dos municípios em que a situação é mais crítica, além de traçar ações para o suporte técnico e fornecimento de materiais extras necessários, incluindo medicamentos básicos.

“Nós fizemos esta reunião de avaliação com todas as áreas da secretaria. A Defesa Civil nos deu um panorama dos próximos dias, a partir desta segunda-feira. Muita chuva, muita instabilidade climática ainda. Então o alerta continua”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A Sesa já está fazendo levantamento dos danos nos hospitais, dos equipamentos e em muitas regiões encaminha e remaneja pacientes que estão em áreas de risco, além do reforço da vacinação e os cuidados com relação às doenças que poderão vir a partir dessas enchentes.

Para o coordenador executivo da Defesa Civil, coronel Adriano de Mello, o trabalho conjunto minimiza os danos para os equipamentos públicos, mas, principalmente, é voltado ao cuidado com a vida. “Esse trabalho é importante porque essa integração de informações, essa troca de conhecimento, serve como suporte para as equipes trabalhares as ocorrências e os atendimentos”, disse o coronel.

ALERTA

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) da Sesa é destinado a detectar e organizar a resposta a eventos com potencial de constituir uma emergência em saúde pública e está em constante monitoramento das doenças no Estado. Por conta da situação, a unidade operacional reforçou o alerta para o possível aumento de doenças, como leptospirose, dengue e doenças diarreicas em áreas alagadas.

A orientação da Sesa é que as pessoas que entraram em contato com águas de alagamentos ou inundações, e apresentaram sintomas como dor de cabeça, dor no corpo e náuseas, devem procurar imediatamente atendimento nas unidades de saúde dos municípios.

LEVANTAMENTO

O secretário determinou ainda o acompanhamento periódico das 22 Regionais de Saúde para avaliar novas ações e traçar o planejamento desse reforço da saúde em toda a esfera estadual.

“Vamos nos reunir periodicamente para atualizar todos os dados e continuar dando a resposta que o Paraná precisa na área da saúde, junto com os municípios, cumprindo assim a determinação do nosso governador, Ratinho Junior, que está preocupado com esta crise. Continuamos trabalhando sem parar. O importante é que ninguém fique desassistido”, afirmou o secretário.

