Saúde do PR capacita servidores sobre panorama orçamentário

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deu início nesta segunda-feira (27) a uma capacitação direcionada a técnicos e servidores da área de execução orçamentária, nas esferas estadual e municipais. Com a participação de mais de 200 profissionais, o propósito é aprimorar e atualizar o uso do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), especialmente diante da implementação de novos padrões contábeis estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

“O Siops existe desde 2000 e a cada dia ele se torna mais necessário para garantir uma gestão eficiente dos recursos públicos para reforçar o quão importante é o papel da contabilidade pública”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, na abertura do evento.

A capacitação, que se estende até esta terça-feira (27), conta com o apoio do Fundo Estadual de Saúde (Funsaude), em parceria com o Ministério da Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems).

"Esta é uma ferramenta que permite maior controle e avaliação de todo o panorama orçamentário. Isso permite garantir apoio na definição de políticas públicas voltadas à área de saúde, principalmente por fornecer um diagnóstico informativo acerca da receita e despesas", explicou o diretor do Funsaude, Adriano Rissati.

SIOPS

O Siops constitui um instrumento para o acompanhamento e monitoramento dos valores destinados pelos entes federados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), a fim de verificar a aplicação mínima de recursos, conforme Lei Complementar nº 141/2012.

Para o coordenador estadual do Siops, Mário Martins Junior, a capacitação permite manter os servidores atualizados, fortalecendo o controle orçamentário em todo o Estado. “Estamos levando aos participantes tudo que é de mais atual em relação a este sistema, que nos auxilia a manter o Paraná com melhor qualificação orçamentária em saúde e, também, com maior transparência em relação àquilo que é executado", afirmou.

