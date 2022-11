Saúde do Paraná capacita servidores para ampliar transparência

Da Redação

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, durante a atividade nesta quarta (30)

A secretaria estadual da Saúde (Sesa) do Paraná iniciou nesta quarta-feira (30) uma capacitação direcionada a técnicos e servidores da área de execução orçamentária, no Estado e municípios. Com mais de 200 participantes, o curso tem como objetivo atualizar e aprimorar o uso do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), principalmente após a implementação de novos padrões da contabilidade pública estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

“Essa capacitação reflete o zelo pelo erário que temos adotado durante toda a gestão do governador Ratinho Junior”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Orçamento não é apenas dinheiro, mas sim planejamento, previsão, antecipação e um olhar apurado para o direcionamento de recursos”, afirmou.

A ação, que acontece de maneira presencial pela primeira vez desde 2019, conta com o apoio do Fundo Estadual de Saúde (Funsaude), em parceria com o Ministério da Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems).

"O Siops é uma ferramenta fundamental para apoio na definição de políticas públicas voltadas à área de saúde”, disse o diretor do Funsaude, Alessandro Rissati. “O sistema é importante, principalmente, por fornecer um diagnóstico informativo acerca da receita e despesas, permitindo uma melhor avaliação de todo o panorama orçamentário", explicou.

SIOPS

Desde a sua criação, em 2000, o Siops constitui um instrumento para o acompanhamento e monitoramento dos valores destinados pelos estados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), a fim de verificar a aplicação mínima de recursos, conforme Lei Complementar nº 141/2012.

Para o coordenador estadual do Siops, Mário Martins Junior, a capacitação permite manter os servidores atualizados, fortalecendo o controle orçamentário em todo o Estado. “Esse treinamento prevê maior intimidade com o tema para uma ampla gama de profissionais, que vai desde técnicos e contadores, até gestores em saúde. Quanto mais capacitados, melhor a capacidade operacional de todo o Paraná", concluiu.

