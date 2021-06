Saúde de Rolândia investiga circulação de variante indiana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A secretária municipal de Saúde de Rolândia Paloma Pissinati esclareceu em um vídeo, nesta sexta-feira (04), que não há nenhum caso confirmado da nova variante indiana no município.

A informação foi publicada depois que as autoridades de Saúde de Rolândia tiveram conhecimento de que a mulher de Apucarana que teve a infecção com a nova variante confirmada através de exames na última quarta-feira (02), teria parentes na cidade e teve contato com eles.

“Ela tem familiares em Rolândia, mas todos os possíveis contatos ainda estão em processo de investigação epidemiológica”, explicou a secretária.

Paloma esclareceu ainda que houve uma reunião na manhã desta sexta-feira com equipes da 17ª e 16ª Regionais de Saúde (RS) para determinar as medidas de investigação epidemiológica.

“Reforçamos aquilo que o secretário estadual de Saúde Beto Preto tem dito, que o aumento no número de casos de coronavírus na região se deve ainda a variante P1, que é a variante amazônica. Quaisquer possíveis contatos que estejam relacionados a uma nova variante indiana, eles ainda estão em investigação e não há então, nenhum caso confirmado de nova variante no município de Rolândia”, afirmou.

