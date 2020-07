Saúde de Mandaguari registra 9º caso de coronavírus

Continua após publicidade

A Secretaria de Saúde informa que Mandaguari registrou mais um caso positivo de coronavírus. Uma mulher, de 35 anos, é a 9ª pessoa a contrair a doença. O resultado do teste foi confirmado na noite de quinta-feira.

A mulher, sem histórico de viagem e nem comorbidades, teve início dos sintomas no dia 3 de junho e relatou que teve contato com um caso positivo. Ela foi afastada de suas funções profissionais e encontra-se em isolamento domiciliar sendo acompanhada pela atenção básica. As pessoas que tiveram contato com a paciente e os familiares também serão monitorados.