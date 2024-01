Saúde de Londrina deve licitar as ‘motolâncias’ até março deste ano

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deve licitar as “motolâncias” até março deste ano. O serviço, que já acontece em outras cidades do Paraná, deve ser implementado no município e terá o investimento de R$50 mil.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, o objetivo é um primeiro atendimento mais rápido, fazendo a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Ainda conforme o titular da pasta, o edital de licitação deve ser publicado em março.



Conforme Machado, enfermeiros e técnicos de enfermagem devem ser instruídos e treinados para trabalhar com as motolâncias, para trazer o serviço já em 2024 para a população.

Com informações: Tarobá News

