Saúde confirma mais três casos de Monkeypox no Paraná

A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) confirmou nesta quarta-feira (14) mais três casos de Mpox no Paraná. Os novos casos foram registrados em Curitiba (2) e Paranaguá (1).

Ao todo, o Estado soma 281 diagnósticos positivos da doença, 963 descartados e 144 suspeitos, sem nenhum óbito. Dentre os casos confirmados, 266 são homens e 15 são mulheres. A faixa etária da maioria das confirmações abrange dos 20 aos 39 anos.

Para evitar o uso de linguagem racista e estigmatizante, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou a adoção do nome Mpox para o agravo. Com a nova determinação, os dois nomes poderão ser utilizados simultaneamente por um ano como forma de adaptação, até a extinção total do nome inicial.

A Mpox é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas. A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga.

