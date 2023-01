Saúde confirma mais 7 mortes causadas por covid-19 em Londrina

Da Redação

O boletim epidemiológico não detalha quais eram as idades ou sexo dos londrinenses mortos

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou um novo boletim sobre a covid-19 na cidade. O informe apresenta queda no número de casos confirmados da doença, acumulando 254 novos positivados na semana — média de 36 casos por dia. Apesar da redução de novos registros positivos, a pasta confirmou mais sete mortes.

Segundo a secretaria, três óbitos são da semana anterior. O boletim epidemiológico não detalha quais eram as idades ou sexo dos londrinenses mortos.

Desde o início da pandemia, 2.670 pessoas perderam a vida, e 160.209 foram infectados no município.

De acordo com um dado obtido pela reportagem no início de janeiro, entre as vítimas fatais de dezembro, 75% não teriam atualizado as doses de reforço contra a doença — atualmente, a imunização está na quarta dose.

Vacinação

O número de pessoas imunizadas com as doses de reforço tem diminuído em relação às primeiras doses. No Brasil, apenas 60% da população recebeu alguma dose extra. As doses de reforço são importantes para manter a atualização do clico vacinal e evitar que a doença continue se alastrando.

A Secretaria de Saúde segue aplicando a quarta dose para maiores de 18 anos, além da imunização de todas as crianças acima de seis meses de idade. Nesta semana, a secretaria está vacinando a terceira dose em crianças de 5 e 6 anos. O agendamento deve ser realizado pelo site da Prefeitura.

Com informações do Tem Londrina

