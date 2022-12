Saúde confirma mais 1.267 casos de Covid no Paraná

Da Redação

O Paraná confirmou mais 1.267 casos de Covid-19 no boletim deste domingo (11) divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR). O boletim não tem novas mortes pela doença.

O total de casos agora passou para 2.793.852 e o de mortes para 45.324.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: dezembro (986), novembro (269), agosto (1), junho (1), fevereiro (2) e janeiro (2) de 2022; julho (1), junho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

Reforços na Saúde

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior sancionou nesta quinta-feira (08) a lei 21.292/2022, que institui um repasse extraordinário de R$ 220 milhões para hospitais contratados com o Estado. A iniciativa visa prestar auxílio financeiro ainda durante o exercício de 2022 para as unidades que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A proposta considerou a variação dos custos para manutenção das unidades hospitalares, desde o atendimento ambulatorial, eletivo, especializado e de média e alta complexidade, principalmente após a fase mais crítica da pandemia da Covid-19 – responsável pelo aumento expressivo no custo de insumos e mão de obra. Leia mais clicando aqui.

