Saúde confirma caso suspeito de varíola dos macacos em Londrina

A Sesa ainda relatou que o Paraná está monitorando três casos suspeitos da doença

As Secretarias de Saúde municipal e estadual confirmaram, nesta quarta-feira (29), um caso suspeito de varíola dos macacos em Londrina. O paciente é um um jovem morador da cidade, de 27 anos, que viajou para Inglaterra e Turquia há 17 dias. A Sesa ainda relatou que o Paraná está monitorando três casos suspeitos da doença.

O rapaz teve os primeiros sintomas quando chegou ao país. De acordo com a SMS, inicialmente ele apresentou dores de cabeça, musculares e dor no fundo dos olhos. Na sequência, passou a apresentar erupções de pele parecidas com sarampo ou varicela, chegou a ficar internado por três dias e recebeu alta.

Ele já está em casa e segue em monitoramento. Os familiares do rapaz também são observados, mas não apresentaram sintomas.

Os outros dois casos são de Cascavel e Curitiba. Todos os pacientes possuem histórico de viagens ao exterior ou a outros estado.

A Sesa aguarda o relatório do Laboratório Central do Estado (Lacen) sobre as amostras coletadas para confirmar ou não o diagnóstico. Atualmente, o Brasil tem 21 casos confirmados da doença.

