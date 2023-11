Saúde confirma 431 novos casos de dengue no Paraná; saiba mais

O boletim semanal da dengue registra 431 novos casos no Paraná, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. São 3.522 casos desde o começo desse período epidemiológico.

Todas as 22 Regionais de Saúde têm casos confirmados e 208 municípios registraram casos com a doença, o que representa 52,1% do Estado. As cidades com mais casos confirmados são Londrina (601), Maringá (529), Paranaguá (222), Paranavaí (172), Foz do Iguaçu (112) e Santa Izabel do Oeste (93).

O novo informe não registra novos óbitos pela doença. Até o momento foi confirmada uma morte por dengue. Os casos notificados passam de 27 mil e abrangem 348 cidades.

“O Governo do Estado mantém o alerta e a vigilância apoiando as ações de combate e controle da dengue em todas as regiões e municípios. Estamos entrando em uma época do ano com tendência a temperaturas mais altas e, portanto, à maior incidência de casos da doença também”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

CHIKUNGUNYA

O novo boletim confirmou ainda três novos casos de chikungunya, somando 20 confirmações da doença no Estado. Do total de casos, 15 são autóctones (quando a doença é contraída no município de residência). Há, ainda, 203 casos em investigação e 287 notificações.

Desde o início deste período não houve confirmação de casos de zika. Foram registradas 27 notificações.

Confira o informe semanal AQUI e mais informações neste link.

