Saúde confirma 4 novos óbitos na região por Covid-19

Nesta sexta-feira (06), a Secretaria de Estado da Saúde confirma mais 2.564 casos confirmados de Covid-19, no Paraná, além de nove mortes, em decorrência da infecção causada pelo coronavírus.

De acordo com a Sesa, os óbitos divulgados aconteceram no mês de maio (06), abril (02) e fevereiro (1) de 2022. Sendo referentes a sete mulheres e dois homens com idades entre 47 e 86 anos.

Os óbitos, que aconteceram entre o dia 09 de fevereiro e 04 de maio, foram registrados nos municípios de São Pedro do Ivaí, Rolândia, Godoy Moreira, Faxinal, Quinta do Sol, Paranaguá, Cianorte, Cascavel e Bandeirantes.

Os casos confirmados, por sua vez, são de maio (1.874), abril (121), março (44), fevereiro (205) e janeiro (286) de 2022; novembro (1), outubro (1), setembro (2), agosto (21), julho (1), junho (1), abril (1), fevereiro (2) e janeiro (1) de 2021; setembro (1) e agosto (2) de 2020.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.456.880 casos confirmados e 42.900 mortos pela doença.



FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 10.928 casos de residentes de fora do Estado, 233 pessoas foram a óbito.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde.