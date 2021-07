Da Redação

Saúde confirma 2.430 novos casos e 96 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou nesta quinta-feira (22) o boletim Epidemiológico da Covid-19 no Paraná. Conforme o informe, o Estado registrou 2.430 novos casos e 96 óbitos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (15), fevereiro (15), março (110), abril (245), maio (65), junho (229) e julho (1.751) de 2021.

INTERNADOS – O informe relata que 1.427 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.104 pacientes em leitos SUS (619 em UTI e 485 em enfermaria) e 323 em leitos da rede particular (156 em UTI e 167 em enfermaria).

Há outros 1.726 pacientes internados, 821 em leitos UTI e 905 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 96 pacientes. São 48 mulheres e 48 homens, com idades que variam de 21 a 97 anos. Os óbitos ocorreram de 19 de fevereiro a 22 de julho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Colombo (17), Curitiba (12), Londrina (10), Maringá (4), Campo Largo (3), Missal (3), São José dos Pinhais (3), Fazenda Rio Grande (2), Foz do Iguaçu (2), Laranjeiras do Sul (2), Marialva (2), Ponta Grossa (2) e Wenceslau Braz (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Altônia, Ampére, Arapongas, Arapoti, Araucária, Cambé, Campina da Lagoa, Campo Magro, Campo Mourão, Chopinzinho, Cornélio Procópio, Cruzeiro do Oeste, Curiúva, Francisco Beltrão, Lapa, Manoel Ribas, Matinhos, Palmital, Paranavaí, Paraíso do Norte, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Piên, Pontal do Paraná, Reserva, Ribeirão do Pinhal, Rosário do Ivaí, Santa Helena, Santa Mônica, Sengés e Turvo.

AJUSTES - Total de exclusão: 1 caso residente no Paraná.

Um caso confirmado (M,66) no dia 12/07/2021 em Lidianópolis foi excluído por erro de notificação.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 7.087 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 188 pessoas foram a óbito.

Com informações: Sesa