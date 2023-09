Saúde apresenta novas Cadernetas do Idoso, Crianças e Gestantes

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizou nesta quinta-feira (28), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, o último encontro para a apresentação das novas Cadernetas de Saúde da Pessoa Idosa, da Criança e da Gestante. Este é o quarto evento realizado no Paraná, marcando a cobertura total das macrorregiões Leste, Norte, Oeste e Noroeste.



continua após publicidade

O evento “Paraná que Cuida – Criança, Gestante e Pessoa Idosa” teve o objetivo de orientar e reforçar a abordagem das diretrizes dos novos materiais. Os documentos, lançados no último dia 15, também foram apresentados em reuniões no município de Cascavel, Maringá e Londrina. A Sesa já providenciou a distribuição dos documentos, que devem ser preenchidos pelos profissionais de saúde dos 399 municípios.

-LEIA MAIS: Beto Preto libera quase R$ 9 milhões para Saúde de Apucarana e região

continua após publicidade

“Encerramos nesta semana o ciclo de conversa olho no olho nos diretores, secretários, prefeitos e todos os profissionais envolvidos nessa grande missão que é a saúde. A Macrorregião Leste é a mais populosa e por isso é fundamental que essa informação chegue até a equipe que está na ponta”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“A informação é muito importante na saúde, e ter acesso a ela é um direito de todo cidadão. Estamos cumprindo com o nosso compromisso de aproximar os serviços dos usuários do Sistema Único de Saúde”, acrescentou o secretário.

Atualizados, com mais orientações para as famílias, novos espaços para ajudar no diagnóstico de condições de saúde e com informações sobre as vacinas necessárias a serem administradas ao longo da vida, os documentos são uma importante ferramenta para o registro de informações, acompanhamento e desenvolvimento da saúde.

continua após publicidade

Os materiais foram elaborados pelas equipes de especialistas da Sesa e envolvem, além das questões de saúde, políticas sociais. "Essa conversa direta nas macrorregiões apresenta as inovações e pede que cada profissional cuide da entrega e do preenchimento adequado”, afirmou a diretora de Atenção e Vigilância e Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

MUDANÇAS – Entre as principais novidades da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa está o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20), que é um compilado de informações do paciente que possibilita avaliação detalhada para a identificação do idoso frágil, além de facilitar o entendimento entre as pessoas com mais de 60 anos e os cuidadores, familiares ou diferentes profissionais da rede.

A nova versão da Caderneta da Criança contempla a escala M-CHAT-R/F, instrumento que auxilia na identificação de sinais de risco para Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre crianças de 16 a 30 meses. A Caderneta da Gestante apresenta diferenciais ligados à construção do plano de parto e valoriza a saúde da mulher.

PRESENÇAS – Participaram do evento o prefeito de Piraquara, Josimar Fróes; o secretário de Saúde do município, Raniere Geovane Marques Simões; a representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems) e secretária municipal de Saúde de Pinhais, Adriane da Silva Jorge Carvalho; além de gestores e profissionais de saúde dos municípios, consórcios e diretores e técnicos das Regionais de Saúde.

Siga o TNOnline no Google News