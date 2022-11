Saúde anuncia antecipação do repasse de recursos para hospitais

Da Redação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), antecipará nesta quinta-feira (17), o pagamento de R$ 67 milhões para prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), referente ao mês de outubro. Normalmente, o pagamento aos hospitais e ambulatórios pelos serviços prestados ao Estado são realizados ao final do mês subsequente, que neste caso, seria em dezembro. Esta medida financeira é adotada pelo terceiro ano consecutivo pela pasta e permite que as instituições programem melhor suas despesas.

“Os pagamentos antecipados são possíveis em função do planejamento no transcorrer do ano e são feitos mediante apresentação da produção. Queremos manter os nossos prestadores e o pagamento antecipado contribui para um melhor planejamento neste final de ano”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O repasse dos valores será feito para 1042 prestadores de serviços pela produção contratualizada. Serão 34.667.160,65 para o pagamento das Autorizações de Internações Hospitalar (AIH) e 30.222.830,32 para as despesas dos atendimentos ambulatoriais, totalizando o montante de 67.889.993,97.

“Desde o início da nossa gestão adotamos esta conduta, valorizando nossos parceiros. Esse valor é referente a média de produção tanto ambulatorial quanto hospitalar, que foi antecipado da competência outubro e, pretendemos ainda antecipar também os pagamentos de novembro e dezembro”, finalizou o secretário.

FILANTRÓPICOS

No início do mês, a Sesa antecipou o repasse de mais de R$ 27,8 milhões para 41 prestadores de serviços. O pagamento foi direcionado aos hospitais filantrópicos do Paraná e se refere aos resultados obtidos de acordo com as metas estabelecidas nos convênios.

