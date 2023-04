Saúde alerta para baixa procura pela vacina bivalente contra a Covid

Da Redação

Procura pelo imunizante continua baixa

A baixa procura pela vacina bivalente contra a Covid-19 na região colocou a saúde em alerta. Dados da imunização da plataforma LocalizaSus, do Ministério da Saúde, mostram que das 55.476 doses distribuídas aos 17 municípios de abrangência da 16ª Regional de Saúde, apenas 22.451 foram aplicadas até anteontem, o que representa 40% do total. No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que entre os 3,4 milhões de paranaenses elegíveis para receberem a dose, apenas 19% se vacinaram até 24 de abril. A meta é atingir pelo menos 90% desse público.

Na opinião do chefe da 16ª Regional de Saúde Marcos Costa, há uma parcela da população que se acomodou em relação a vacinação, seja por acreditar que a doença está controlada ou que até foi erradicada. “As medidas preventivas e a vacinação baixaram radicalmente os casos e óbitos da doença. A população vê isso como se a Covid estivesse erradicada, como se não existisse mais. Temo muitas fake news circulando, uma chuva de informações desencontradas a respeito da doença e da vacina”, comenta.

- LEIA MAIS: Apucarana aplica vacina bivalente para população a partir de 18 anos

Costa alerta que manter o calendário de vacinação atualizado é necessário e muito importante para prevenir a população contra novas cepas da Covid. A vacina bivalente protege contra a cepa original do vírus Sars-CoV-2 e das variantes da Ômicron – predominante no mundo. Conforme a orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), essa vacina é indicada como dose de reforço e deve ser aplicada após o intervalo de quatro meses da conclusão do esquema vacinal primário (primeira e segunda doses).

NOVA NORMATIVA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recomenda a aplicação da dose de reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos. A orientação segue a nova normativa do Programa Nacional de Imunizações (PNI), oficializada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (24) por meio da Nota Técnica nº 30/2023 da Coordenação-Geral de Incorporação Científica e Imunização (CGICI).

Segundo o documento, a recomendação se aplica a todas as pessoas acima de 18 anos que tenham recebido pelo menos duas doses do esquema primário e considera a disponibilidade de vacinas bivalentes e a necessidade de atualização de resposta imunológica da população para as novas variantes da doença.

Agora, cada município deverá organizar o chamamento do novo público, de acordo com a demanda e quantidade de doses disponíveis. Inicialmente, as equipes municipais poderão utilizar as vacinas que possuem em estoque até que novas remessas sejam enviadas pelo governo federal.

“Já aguardávamos essa orientação visto que a adesão do imunizante está abaixo do esperado em todo o Brasil e temos doses disponíveis. Não queremos vacinas estocadas, queremos vacina no braço. O Paraná está preparado para essa ampliação e continuará atuando em parceria com os municípios para vacinar o maior número de pessoas possíveis”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

APUCARANA

Em Apucarana, a Autarquia Municipal de Saúde iniciou a imunização na tarde de ontem com a vacina bivalente contra a Covid-19 para a população com 18 anos ou mais. De acordo com o Localiza Sus, o município aplicou 8.055 doses até segunda-feira.

O prefeito Junior da Femac conclama a população para receber esse importante reforço de proteção ao novo coronavírus. “O imunizante está disponível em 16 Unidades Básicas de Saúde (confira quadro abaixo) de segunda-feira a sexta-feira, de 8 horas às 16h30, sendo que em 4 delas o horário é estendido até as 20h30”, informa o prefeito.

O imunizante já estava disponível para a faixa etária a partir de 60 anos, puéperas, gestantes e profissionais que saúde que atuam no SAMU, UPA e Hospital da Providência e Materno Infantil, pessoas acima de 12 anos com imunossupressão, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, e ainda residentes em Instituições de longa permanência e funcionários dessas instituições.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, orienta que para receber a vacina Pfizer bivalente a pessoa deve ter pelo menos o esquema primário completo da vacina contra a Covid, ou seja, ter recebido a 1ª e 2ª doses. É preciso também respeitar o intervalo de 4 meses da segunda dose ou do reforço. O imunizante bivalente também protege contra as subvariantes da cepa ômicron do vírus.

VACINAÇÃO NO PARANÁ

Ao todo, 659.717 vacinas foram aplicadas, pouco mais de 43% dentre as 1,5 milhão de doses enviadas aos municípios do Paraná. O Estado possui, ainda, 156 mil doses armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, e deve receber novas remessas do Ministério da Saúde nos próximos dias.

“Precisamos relembrar que a pandemia da Covid-19 não acabou totalmente e que devemos continuar vacinando para manter a proteção contra as cepas do vírus Sars-CoV-2. Por isso, pedimos para que a população procure uma sala de vacina mais próxima da sua residência e faça a imunização”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

No último dia 15 deste mês, a Sesa promoveu o Dia D de vacinação em todo o Estado, registrando mais de 300 mil doses aplicadas, incluindo vacinas de rotina e de campanhas vigentes (Covid-19 e Influenza). Destas, 61 mil foram da bivalente contra a Covid-19.

