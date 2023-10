Saúde alerta para a importância de manter a imunização em dia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta terça-feira, 17 de outubro, Dia Nacional da Vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná reforça a necessidade da retomada do hábito de se imunizar, já que nos últimos anos as coberturas vacinais caíram em todo o mundo, tendo como principais fatores a desinformação e a disseminação de fake news.

continua após publicidade

No ano passado, apenas a vacina BCG atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde no Paraná. A poliomielite, por exemplo, possui a meta de 95% em crianças menores de 1 ano, mas somente 84,12% do público estimado tomou a vacina em 2022.

A baixa adesão da população, além de colocar em risco a saúde, pode acarretar no retorno de doenças já consideradas erradicadas. “Queremos conscientizar a população sobre a importância de retomar o hábito da vacinação. Temos o exemplo do sarampo que, após anos sem casos diagnosticados, voltou a circular em todo o país e não queremos que isso ocorra com outras doenças graves, como a poliomielite”, disse o secretário Beto Preto.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Secretário Beto Preto apresenta balanço dos investimentos em Apucarana



Além das vacinas de rotina, anualmente o Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, promove campanhas específicas de vacinação, como é o caso da Influenza e, nos últimos anos, da Covid-19. Este ano, a imunização contra a gripe registrou 3,2 milhões de doses aplicadas no Paraná, dentre mais de 4,6 milhões de pessoas elencadas como público-alvo. No entanto, apenas 54,93% dos grupos prioritários de gestantes, idosos, puérperas, trabalhadores de saúde e professores compareceram para receber esta vacina em 2023.

Em relação à vacinação contra a Covid-19, cerca de 6 milhões de paranaenses ainda não tomaram a segunda dose de reforço e apenas 16,88% da população acima de 18 anos tomou a vacina bivalente. “Hoje vivemos uma situação mais amena com relação ao coronavírus graças à vacinação, por isso é importante que as pessoas continuem se imunizando contra a doença”, afirmou Beto Preto.

continua após publicidade

No último sábado (14), o Paraná deu início à Campanha de Multivacinação, que deve seguir até o próximo dia 28, tendo 21 de outubro como o "Dia D" de mobilização estadual. A meta é aplicar cerca de 250 mil imunizantes e aumentar a cobertura vacinal, especialmente de crianças e adolescentes até 15 anos.

As vacinas disponíveis são: Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza.

“Anualmente participamos dessa grande mobilização e todos os municípios apoiam e promovem ações específicas de vacinação em dias e horários diferenciados, com o objetivo de atingir o maior número de pessoas possível. Temos observado este ano um aumento na cobertura e contamos com a conscientização dos paranaenses para deixar a vacinação em dia e continuar se protegendo”, acrescentou o secretário.

Siga o TNOnline no Google News