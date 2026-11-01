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TRABALHO EM FAMÍLIA

Sargento e soldado, pai e filha viralizam na internet por atuarem na mesma viatura policial no PR

Altair e Janaina Oliveira atuam pelo 31º Batalhão em Tupãssi; vídeo publicado pelo militar mostrando a parceria ganhou destaque nas redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sargento e soldado, pai e filha viralizam na internet por atuarem na mesma viatura policial no PR
Autor Pai e filha trabalham na mesma viatura - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A rotina do patrulhamento ostensivo da Polícia Militar do Paraná (PMPR) ganhou um contorno familiar e inusitado em Tupãssi, no Oeste do Estado, onde pai e filha dividem a mesma viatura de serviço. O trabalho em conjunto do sargento Altair Oliveira e da soldado Janaina Oliveira, lotados no 31º Batalhão da Polícia Militar (31º BPM), chamou a atenção nas redes sociais após a publicação de um vídeo mostrando o dia a dia da dupla nas ruas do município.

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A repercussão do caso começou quando o próprio sargento decidiu compartilhar na internet momentos da rotina operacional ao lado de Janaina. A gravação despertou a curiosidade e a admiração do público justamente pela particularidade de pai e filha atuarem lado a lado na segurança pública da cidade, enfrentando as mesmas ocorrências e os desafios do policiamento militar.

Durante a gravação, o militar ressalta que, embora seja comum encontrar parentes, como irmãos ou pais e filhos, seguindo a mesma profissão, a oportunidade de dividir a viatura diariamente com a própria filha durante o serviço operacional é um fato raro. Diante do sucesso da postagem, Altair aproveitou para interagir com o público e questionou os seguidores se existe alguma outra dupla com essa mesma formação familiar atuando de forma conjunta nas ruas, seja no Paraná ou em qualquer outra região do Brasil.

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histórias curiosas pai e filha Patrulhamento Policia Militar do Paraná Tupãssi viral
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