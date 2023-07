Sargento da PM morre após reagir à tentativa de assalto no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um sargento da Policial Militar (PM-PR) aposentado foi morto a tiros na noite de domingo (2), em Abatiá, no norte pioneiro do Paraná. Ele reagiu a uma tentativa de assalto durante uma comemoração em uma casa de um amigo.

José Sidnei Yamagami, de 52 anos, estava na confraternização quando o grupo foi surpreendido por dois assaltantes. As vítimas foram rendidas e colocadas no chão. Conforme a PM, os suspeitos iriam roubar uma caminhonete estacionada em frente da casa.

Em um momento de distração, segundo informações do G1 Paraná, o policial aposentado correu em direção ao carro para pegar uma arma, mas foi surpreendido pelos assaltantes que atiraram contra ele. A bala atingiu a região do tórax. Ele morreu no local. Os suspeitos fugiram em uma moto.

