Sargento da PM aposentado é morto a facadas em Rolândia; vídeo

Um policial militar aposentado morreu na noite desta quinta-feira (20) após ser esfaqueado em um supermercado de Rolândia, no Norte do Paraná. O crime foi registrado na entrada do estabelecimento, que fica na Avenida Castro Alves.

continua após publicidade

Imagens do circuito de câmeras do mercado (veja abaixo) mostram o passo a passo do crime. O policial aposentado - Valmir Amâncio da Paz, de 54 anos – e o suspeito discutem na porta do supermercado. O homem sai de bicicleta e começa a gritar contra o ex-PM, conhecido como sargento Amâncio.

-LEIA MAIS: Mulher é esfaqueada pelo marido em Apucarana e filho também é agredido

continua após publicidade

O suspeito sai de bicicleta pelo estacionamento, com duas sacolas na mão, sendo acompanhado pelo PM da reserva. O ex-policial segue o homem, calmamente. Na frente do estacionamento, na calçada, o suspeito então saca uma faca e golpeia o policial.

O Siate, do Corpo de Bombeiros, foi chamado, mas o homem morreu no local após ser atingido no coração.

continua após publicidade





Siga o TNOnline no Google News