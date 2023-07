Sarandi testa sistema de alerta em cruzamentos de linha férrea

Os sistemas estão em funcionamento nos cruzamentos da linha férrea com as ruas América e Atílio Salvalagio.

A Rumo, concessionária que opera trens no país, instalou duas passagens em nível sensoreadas em pontos considerados críticos em Sarandi. Os sistemas estão em funcionamento nos cruzamentos da linha férrea com as ruas América e Atílio Salvalagio. O primeiro entrou em operação dia 30 de junho e o segundo no último dia 12. A iniciativa é uma colaboração entre a prefeitura e a concessionária Rumo.

O trabalho da empresa consiste na implantação de sensores de inteligência artificial que detectam a aproximação dos trens. A prefeitura faz a instalação do semáforo integrado à tecnologia. No momento, o semáforo está apenas com pisca intermitente no amarelo. A ideia é que os motoristas e pedestres se habituem à nova sinalização ao longo das duas próximas semanas. Após o período, os semáforos vão funcionar habitualmente.

Os locais selecionados para receber a tecnologia contabilizaram 9 acidentes entre 2019 e 2022. A intenção da empresa e da administração municipal é avaliar se a tecnologia será eficiente para aumentar a segurança e reduzir essas ocorrências. “São avanços importantes na prevenção de acidentes e vamos monitorar a evolução do sistema no cumprimento de seus objetivos que, em primeiro lugar, é preservar a vida”, afirma o prefeito de Sarandi, Walter Volpato.

As passagens de nível sensoreadas são uma tecnologia pioneira desenvolvida pela Rumo. O objetivo inicial é trabalhar o projeto de forma educativa, avaliando o comportamento dos motoristas e pedestres utilizando o mesmo sistema de sinalização do trânsito rodoviário nos cruzamentos com a ferrovia. A empresa busca a homologação dessa sinalização junto às autoridades de trânsito e à Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) para ampliar os testes no Paraná.

Antes de Sarandi, a empresa concentrou os testes em passagens em nível nos municípios de Apucarana, Mandaguari, Ponta Grossa, Arapongas, Jandaia do Sul, Curitiba.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A Companhia opera 12 terminais de transbordo, seis terminais portuários e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias férreas nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. A Rumo está presente na 18ª carteira do ISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 que reconhece as empresas que são referências em práticas ESG.

