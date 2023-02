Sarandi tem fim de semana violento com quatro homicídios

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a polícia, aparentemente os crimes não têm ligação entre si

O município de Sarandi, no noroeste do Paraná, registrou um dos finais de semana mais violentos dos últimos tempos. Foram quatro homicídios ocorridos entre sexta-feira (17) e domingo (19). No acumulado deste ano - que mal começou - o município soma seis assassinatos.

continua após publicidade .

A primeira vítima, Diego Castelari, que seria morador de Marialva, andava pelas ruas do conjunto José Richa, em Sarandi, quando foi baleado na sexta-feira. O atirador segue foragido. Na mesma noite, outro homem foi morto no conjunto Gralha Azul. Conforme a polícia, Alexandre Medeiros, de 45 anos, foi baleado após discutir com um vizinho. O motivo da briga está sendo investigado.

- LEIA MAIS: Homem de 45 anos é morto a tiros após desentendimento com vizinho

continua após publicidade .

No sábado à tarde, um homem foi assassinado na avenida Rio de Janeiro. A vítima estava em um bar com outras pessoas quando o suspeito apareceu atirando. O caso foi registrado por câmeras de segurança.

No domingo, um homem 42 anos morreu esfaqueado em uma festa. Conforme a polícia, o suspeito é o dono da chácara onde o evento acontecia. Ele foi preso em flagrante. A suspeita é que a vítima tenha sido morta após uma discussão.

Siga o TNOnline no Google News