Sarandi: motociclista de 21 anos morre após bater em caminhão parado

Um jovem de 21 anos morreu na madrugada deste sábado (1), após um acidente de transido, na Estrada Mauro Trindade, no Jardim Independência, em Sarandi, no norte do Paraná. Mhateus Augusto Moura Soares conduzia uma moto e bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado, por volta das 4h30 da madrugada.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motociclista seguia sentido a Avenida João Marangoni quando bateu na carroceria do caminhão que estava estacionado. Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tentativa de socorrer o jovem, no entanto, a equipe apenas constatou a morte do rapaz no local do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá e as causas do acidente devem ser investigadas.

