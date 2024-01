São José dos Pinhais: obras do novo terminal Afonso Pena alcançam 35%

Mesmo com as festividades de fim de ano, as obras do novo Terminal de Ônibus Metropolitano Afonso Pena, em São José dos Pinhais, não pararam e avançaram para um novo estágio. Com a infraestrutura, superestruturas das edificações e paredes de alvenaria concluídas, as obras chegam a 35% de evolução total e já demonstram o tamanho expressivo e o novo formato do equipamento.

Um dos elementos que irá ressaltar ainda mais a estética do novo terminal são as telhas que serão instaladas sobre as estruturas. Com 90% da estrutura metálica da cobertura concluída, a previsão é de que esse processo de instalação tenha início ainda neste mês de janeiro.

Nos próximos dias, a empresa encarregada das obras iniciará a próxima fase, abrangendo a implementação das instalações hidráulicas e elétricas, aplicação de revestimentos cerâmicos, bem como a execução da caixa de contenção de cheias.

A nova obra vai substituir atual Terminal Afonso Pena, com uma estrutura que ocupa uma área de 18.389,57 metros quadrados, sendo praticamente quatro vezes maior em área coberta, prometendo mais conforto e segurança para os usuários. Serão 26 plataformas de embarque, 15 a mais em comparação com a do atual terminal. Haverá uma nova redistribuição das linhas para embarque e desembarque visando não apenas otimizar o atendimento atual, mas também permitir futuras ampliações de linhas e conexões.

O diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), Gilson Santos, destaca o impacto positivo do novo terminal. "A obra é um compromisso do governo Ratinho Junior que desde o primeiro dia de mandato investe forte no transporte público metropolitano e assim atende as demandas essenciais da população. Além de aprimorar a infraestrutura do transporte coletivo, o terminal se tornará um marco arquitetônico, refletindo nosso comprometimento com um sistema de mobilidade eficiente e acessível para todos", destacou.

O investimento do Governo do Estado é de R$ 21,3 milhões e beneficiará mais de 25 mil usuários diários que utilizam o Terminal Afonso Pena, fazendo conexões com os terminais do Boqueirão, Pinhais, Piraquara e Guadalupe.

